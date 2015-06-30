Ципрас намекнул на свою отставку в случае согласия греков на помощь от ЕС

Об этом он заявил в эфире одного из греческих телеканалов, передает Reuters.

По словам главы греческого правительства, его кабинет однозначно выступает против требований кредиторов, однако уважает выбор греческого народа.

По словам Ципраса, его команда не будет среди исполнителей такого решения народа. Согласие с требованиями кредиторов он приравнял к желанию греческого народа "иметь униженного премьер-министра". "Но я таким не буду", - добавил глава правительства Греции.

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Как сообщалось, Афины не смогут выплатить Международному валютному фонду часть долга объемом в 1,6 миллиарда евро, срок выплаты которого приходится на вторник, 30 июня. Таким образом, Греция может стать первой среди индустриально развитых стран мира, которая не в состоянии вовремя рассчитаться с долгами перед МВФ.

Ранее международное рейтинговое агентство Standard & poor's понизило долгосрочный рейтинг Греции на одну ступень — с CCC-до CCC с негативным прогнозом.