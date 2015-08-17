Международная коалиция совершила 22 авиаудара по позициям ИГ в Ираке и Сирии

Об этом сообщает Радио Свобода.

В воскресенье, 16 августа, в Объединено-тактической группе коалиции сообщили, что 15 авиаударов по позициям исламистов нанесли в Ираке при поддержке иракских сил безопасности. Мишенью здесь были постройки и вооружения «Исламского государства».

Читайте такжеООН не может проверить сообщения о возможной химатаке со стороны ИГ в Ираке

В Сирии удары авиации были осуществлены по позициям исламистов возле Хасаки, Алеппо и Кобани.

В течение последнего года боевики группировки «Исламское государство» захватили значительные территории в Ираке и Сирии.

Читайте такжеВ результате серии авиаударов неподалеку от Дамаска погибли более 80 человек

Как сообщал УНИАН ранее, самолеты коалиции под предводительством США в четверг, 13 августа, нанесли 23 авиаудара против позиций "Исламского государства" в Ираке, главным образом вокруг Рамади.