Международная коалиция совершила 22 авиаудара по позициям ИГ в Ираке и Сирии
Международная коалиция под предводительством США в течение последних суток осуществила 22 воздушных удара по позициям группировки "Исламское государство" в Ираке и Сирии.
Об этом сообщает Радио Свобода.
В воскресенье, 16 августа, в Объединено-тактической группе коалиции сообщили, что 15 авиаударов по позициям исламистов нанесли в Ираке при поддержке иракских сил безопасности. Мишенью здесь были постройки и вооружения «Исламского государства».
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В Сирии удары авиации были осуществлены по позициям исламистов возле Хасаки, Алеппо и Кобани.
В течение последнего года боевики группировки «Исламское государство» захватили значительные территории в Ираке и Сирии.
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Как сообщал УНИАН ранее, самолеты коалиции под предводительством США в четверг, 13 августа, нанесли 23 авиаудара против позиций "Исламского государства" в Ираке, главным образом вокруг Рамади.