Во время беспорядков в столице Эквадора ранены более 80 полицейских

Число полицейских, раненных во время беспорядков в столице Эквадора Кито, возросло до 83 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Синьхуа.

Ранее сообщалось о 67 пострадавших полицейских.

По информации генерала полиции Патрисио Пазминьо (Patricio Pazmino), восьми силовикам были нанесены тяжкие телесные повреждения, еще двое находятся в критическом состоянии.

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Столица южноамериканского государства в последние дни стала ареной протестов в связи с планами властей внести изменения в конституцию, которые позволят президенту страны Рафаэлю Корреа в четвертый раз баллотироваться на пост главы государства в 2017 году.

В пятницу на улицы столицы страны Кито вышли около 10 тысяч протестующих, которые заблокировали ряд дорог и двинулись к центру города, забрасывая полицию камнями и палками. В ответ стражи правопорядка применили слезоточивый газ. Массовые акции протеста прошли и в других регионах страны. В ходе протестов были задержаны по меньшей мере 47 человек.