Польские депутаты рассмотрят возможность посещения оккупированного Крыма - СМИ

Об этом российскому изданию Известия заявил основатель и лидер этих трех партий, депутат Европарламента восьмого созыва Януш Корвин-Микке.

"Я считаю поездку французских парламентариев в Крым правильным шагом, так как это признает нынешний правовой статус Крыма, ведь полуостров действительно вошел в состав РФ. Я за такую поездку и постараюсь ее осуществить, но, к сожалению, занят до 25 октября в связи со своей предвыборной кампанией", - сказал Корвин-Микке.

Читайте такжеИтальянские депутаты будут согласовывать свой "визит мира" в оккупированный Крым не с Киевом, а с Москвой

Политик сообщил о намерении обсудить с депутатами этих партий возможность осуществить поездку в аннексированный Крым после окончания предвыборной кампании.

Отмечается, что официальная Варшава неоднократно заявляла о поддержке территориальной целостности Украины и неприятии оккупации Крыма Россией.

Как сообщал УНИАН, 24-25 июля несколько депутатов парламента Франции посетили оккупированную территорию Автономной Республики Крым. Поездка не была согласована с украинской стороной.

Министерство иностранных дел Франции заявило, что поездка отдельных депутатов французского парламента в оккупированный Крым является нарушением международного права.

МИД Украины обратилось в компетентные органы Украины относительно необходимости запрета въезда в нашу страну французским депутатам, которые посетили аннексированный Россией Крым.

Вслед за французами, депутаты бундестага Германии от фракции партии «Левые» и несколько депутатов итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд" также высказали намерение посетить аннексированный Россией Крым. Позже немецкие депутаты опровергли информацию о визите в оккупированный Крым.