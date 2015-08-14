Польские депутаты рассмотрят возможность посещения оккупированного Крыма - СМИ
Ряд польских депутатов от партий "Союз реальной политики", "Свобода и правопорядок", а также "Конгресс новых правых", которые признают оккупацию Крыма Россией, несмотря на официальную позицию властей Польши, и поддержали посещение полуострова французскими депутатами.
Об этом российскому изданию Известия заявил основатель и лидер этих трех партий, депутат Европарламента восьмого созыва Януш Корвин-Микке.
"Я считаю поездку французских парламентариев в Крым правильным шагом, так как это признает нынешний правовой статус Крыма, ведь полуостров действительно вошел в состав РФ. Я за такую поездку и постараюсь ее осуществить, но, к сожалению, занят до 25 октября в связи со своей предвыборной кампанией", - сказал Корвин-Микке.
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Политик сообщил о намерении обсудить с депутатами этих партий возможность осуществить поездку в аннексированный Крым после окончания предвыборной кампании.
Отмечается, что официальная Варшава неоднократно заявляла о поддержке территориальной целостности Украины и неприятии оккупации Крыма Россией.
Как сообщал УНИАН, 24-25 июля несколько депутатов парламента Франции посетили оккупированную территорию Автономной Республики Крым. Поездка не была согласована с украинской стороной.
Министерство иностранных дел Франции заявило, что поездка отдельных депутатов французского парламента в оккупированный Крым является нарушением международного права.
МИД Украины обратилось в компетентные органы Украины относительно необходимости запрета въезда в нашу страну французским депутатам, которые посетили аннексированный Россией Крым.
Вслед за французами, депутаты бундестага Германии от фракции партии «Левые» и несколько депутатов итальянского оппозиционного "Движения 5 звезд" также высказали намерение посетить аннексированный Россией Крым. Позже немецкие депутаты опровергли информацию о визите в оккупированный Крым.