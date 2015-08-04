Немецкие депутаты опровергли информацию о визите в оккупированный Крым

Об этом заявил представитель фракции Левой партии Александер Ной, передает DW.

Информацию о возможном посещении аннексированного Россией полуострова депутатами Бундестага вслед за французскими и итальянскими коллегами 3 августа распространили российские СМИ.

Читайте такжеСМИ: немецкие депутаты от партии "Левые" заявили о желании посетить аннексированный Крым

Однако, как утверждает Александер Ной, его слова из интервью российскому изданию "Известия" были неправильно интерпретированы.

По его словам, речь шла лишь о возможном обсуждении этого вопроса во фракции во второй половине текущего года, однако "ни положительного, ни отрицательного ответа" он не давал.

Ранее УНИАН сообщал, что вслед за визитом французских депутатов решение посетить аннексированный Крым приняли итальянские парламентарии. Отмечается, что "визит мира" уже согласовывается с посольством России в Риме и российской властью, но не с официальным Киевом.