СМИ: немецкие депутаты от партии "Левые" заявили о желании посетить аннексированный Крым

Об этом российскому изданию «Известия» сообщил депутат от немецкой партии «Левые» Александр Ной.

По словам Ноя, поездка в аннексированный Крым французских парламентариев стала показательным шагом для многих европейских политиков и, как только в бундестаге закончатся летние каникулы, парламентарии обсудят такую идею.

«Я считаю поездку французских парламентариев в Крым правильным делом. Как избранные народом, они должны были показать и рассказать официальным властям Франции, политикам, а также сообществу о том, что там происходит на самом деле. Это правильное и показательное решение. Левая партия Германии имеет различия во взглядах на политику с другими партиями в бундестаге, поэтому возможность посещения Крыма для нас более приемлема» , — заявил Ной.

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Ранее УНИАН сообщал, что вслед за визитом французских депутатов, решение посетить аннексированный Крым приняли итальянские парламентарии. Отмечается, что "визит мира" уже согласовывается с посольством России в Риме и российской властью, но не с официальным Киевом.