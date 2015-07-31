Итальянские депутаты будут согласовывать свой "визит мира" в оккупированный Крым не с Киевом, а с Москвой

Как сообщает Deutsche Welle, согласовывать свой "визит мира" с Киевом итальянские депутаты не собираются.

"К этим депутатам присоединятся и некоторые представители ультраправой "Лиги Севера", всего в делегацию будут включены 6-8 депутатов. Заехать на оккупированную территорию итальянские политики планируют с территории России", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что "визит мира" уже согласовывается с посольством России в Риме и российской властью, но не с официальным Киевом.

"Киев все равно был бы против", - пояснил один из инициаторов поездки Манлио ди Стефано. Он уточнил, что к официальному Киеву депутаты его движения не обращались, впрочем, уже уверены в отрицательном ответе "из-за предыдущего опыта французских коллег".

Правда, депутат, который известен своими высказываниями вроде "исламистского терроризма не существует", не исключает, что Киев будет проинформирован о предстоящей поездке, но согласования с ним не будет. При этом ди Стефано отмечает, что "Киеву никто не хочет пакостить", ведь речь идет о "визите мира и диалога".

"Мы хотим увидеть там собственными глазами реальную ситуацию, поговорить с местными жителями", - рассказал депутат парламента Италии. В то же время он не смог объяснить, как именно планируются встречи с местными жителями. "Сейчас рано об этом говорить, к тому же, все организует посольство", - отрезал ди Стефано.

Однако, он поделился, что Крым, собственно, не является главным пунктом визита. Основная цель - Москва и встречи с представителями российского правительства. Там итальянские "гриллини" хотят говорить о контрсанкциях, введенных Россией в отношении стран ЕС. В том, что визит и в Москву, и в Крым состоится, в "Движении 5 звезд" не сомневаются. Ни протесты, ни возможная негативная реакция итальянского МИД не станут помехой этому решению, пояснили в пресс-службе политической силы.

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Между тем в МИД Италии отметили, что позиция официального Рима относительно территориальной целостности Украины в последнее время не менялась. Кроме того, итальянское внешнеполитическое ведомство "настоятельно не рекомендует" своим гражданам посещать Крым, о чем содержится соответствующая информация и на сайте итальянского МИДа.

Глава итальянской делегации при Парламентской ассамблее Совета Европы Микеле Николетти отметил, что позиция ПАСЕ является твердой относительно уважения к территориальной целостности Украины. Он также считает, что "Движение 5 звезд" не стремится идти на конфликт с киевской властью, следовательно итальянским депутатам, которые желают посетить Крым, настойчиво рекомендуется согласовать визит с Киевом. Николетти добавил, что ПАСЕ уже выразила свою обеспокоенность фактом организации такой поездки через Москву и призвала всех своих членов уважать принятые ею решения - в частности, осуждение со стороны ПАСЕ аннексии Крыма Россией.

На информацию о визите сразу же отреагировало и посольство Украины в Италии, которое направило открытое письмо "Движению 5 звезд", сконтактировало с представителями правительства и парламента Италии, а ныне готовит ноту протеста с напоминанием, что "визит, организованный без разрешения украинской власти, нарушает международное право".

Как сообщал УНИАН, итальянские депутаты осознают, что в дальнейшем после визита в оккупированный Крым им может быть отказано во въезде в Украину.