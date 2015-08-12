Кредиторы проверят выполнение Грецией реформ в октябре - СМИ

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что международные кредиторы в октябре проведут проверку выполнения Грецией реформ, предусмотренных в обмен на третий пакет финансовой помощи.

"Первая серьезная проверка выполнения мер пройдет в октябре. Обсуждение возможного списания задолженности пройдет на следующем этапе", — говорится в статье.

Греческое правительство во вторник заявило, что Афины и международные кредиторы согласовали выделение стране трехлетнего пакета помощи примерно в 85 миллиардов евро.

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Согласно опубликованному заявлению, Греция благодаря этой сумме обеспечит "покрытие выплат по долгам и задолженности по государственным платежам" в обмен на длинный список реформ и корректировок бюджета.