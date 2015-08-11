Греция заключила соглашение с кредиторами: ключевые пункты договоренностей

Ключевые пункты договоренностей разместило греческое издание MacroPolis.

В частности, среди согласованных мер - постепенное повышение пенсионного возраста до 67 лет (или до 62 при условии 40-летнего рабочего стажа) до 2022 года.

Также соглашение предусматривает комплексный план рекапитализации банков, повышение ликвидности и управление проблемными кредитами.

Кроме того, Греция согласилась на изменение единого налога на имущество на 2015 год и полную оценку системы социального обеспечения с тем, чтобы экономить 0,5% ВВП в год, цитирует издание Украинская правда.

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Еще одним важным пунктом соглашения являются реформы энергорынка, в частности рынка газа, которые приведут к его полной либерализации до 2018 года.

Предусмотрено еще утверждения плана приватизации портов Пирей и Салоники, а также железнодорожного перевозчика TRAINOSE.

Среди других шагов, на которые согласилась Греция - отмена субсидий на дизельное топливо для фермеров, увеличение ставки налога на тоннаж судоходной индустрии, а также реструктуризация Организации афинского общественного транспорта (OASA).

По информации издания, первичный дефицит бюджета Греции в 2015 году должен составить не более 0,25% ВВП, первичный профицит в 2016 году - 0,5% ВВП, в 2017 году - 1,75% ВВП, в 2018 году - 3,5% ВВП.

Ожидается, что Еврогруппа проведет встречу по поводу соглашения с Грецией в пятницу и откроет путь к утверждению документа национальными парламентами, в частности Финляндии и Германии.

Напомним, ранее сообщалось, что Греция и кредиторы согласовали пакет помощи на 86 млрд евро.