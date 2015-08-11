Греция и кредиторы согласовали цели по первичному профициту госбюджета

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

В 2016 году он должен составить полпроцента, а в 2017 году достичь одного процента.

Под первичным профицитом экономисты понимают превышение доходов казны над ее расходами без учета выплат по долгам.

Ожидается, что после снижения объема производства в Греции в 2016 году на 0,5 процента спустя год он должен вырасти на 2,3 процента.

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Ранее сообщалось, что во время переговоров о третьей программе помощи для Греции достигнут, очевидно, определенный прогресс. По сообщениям СМИ, кредиторы выработали черновик программы реформ, которые Афины должны будут воплощать в жизнь.