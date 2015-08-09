В Греции проходят очередные переговоры с кредиторами - обсуждают помощь в $ 94 миллиарда

Министры финансов и экономики Греции встречаются в Афинах с представителями европейских организаций и МВФ. Они ожидают помощи размером до 94 млрд долларов в обмен на проведение дальнейших финансовых реформ, сообщает Русская служба ВВС.

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Правительство Греции надеется достичь соглашения до 20 августа - это крайний срок нескольких крупных выплат по задолженности Афин перед Европейским центральным банком.