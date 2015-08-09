В Греции проходят очередные переговоры с кредиторами - обсуждают помощь в $ 94 миллиарда
18:55, 09 августа 2015Мир
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Греция проводит очередной раунд переговоров с международными кредиторами по согласованию условий третьей программы помощи стране, исчисляемой в десятках миллиардов долларов.
REUTERS
Министры финансов и экономики Греции встречаются в Афинах с представителями европейских организаций и МВФ. Они ожидают помощи размером до 94 млрд долларов в обмен на проведение дальнейших финансовых реформ, сообщает Русская служба ВВС.
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Правительство Греции надеется достичь соглашения до 20 августа - это крайний срок нескольких крупных выплат по задолженности Афин перед Европейским центральным банком.
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