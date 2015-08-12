Süddeutsche Zeitung: Испытания для войны

Испытания для войны

«У Бёрдмена нет шансов», - пишет Дэниэл Брёсслер в своей статье «Испытания для войны», опубликованной на сайте газеты Süddeutsche Zeitung.

После продолжительного боя, контролируемые вражеской Ботнией, сепаратисты были обезврежены, их лидер со странным именем был захвачен. Это вымышленный сценарий учений НАТО Noble Jump («Благородный прыжок»), кульминация которых состоялась в середине июня на учебно-тренировочном полигоне в Жагани, Польша. Сходство с реальностью было, как обычно, не случайным. В случае «Благородного прыжка», примером послужил молниеносный захват Крыма российскими войсками, а также война на востоке Украины. Заново созданное «острие» должно показать, как они будут помогать государству НАТО в случае необходимости.

Вдвое больше военных учений, чем планировалось первоначально

Россия, а также НАТО в последнее время значительно увеличили количество маневров, из чего обе стороны не делают тайны. Министерство обороны России в 2015 году планирует в общей сложности 4000 учений, хотя эта цифра включает в себя даже мельчайшие учения для проверки готовности, поэтому она малопоказательна. В рамках НАТО в 2014 году по официальным данным были запланированы 162 организованных учения, в два раза больше, чем планировалось первоначально. На 2015 год, генерал Жан-Поль Паломеро, главнокомандующий НАТО по "трансформации" в Норфолке, объявил о 270 учениях «под знаком НАТО», половина из них – для перестрахования восточных союзников.

Увеличение количества учений – отражение «новой и опасной ситуации с безопасностью в Европе», говорится в документе European Leadership Networks (ELN), который включает мнения экспертов обороны, бывших политиков и дипломатов. Документ носит громкое название «Подготовка к худшему: Делают ли военные учения России и НАТО более вероятной войну в Европе?». Авторы считают, что должна быть усилена, по крайней мере, осведомленность. «Россия готовится к конфликту с НАТО, НАТО готовится к возможной конфронтации с Россией», пишут они. Намерение воевать не приписывают ни одной стороне, и не считают, что война неизбежна, но обращают внимание на то, что «изменение профиля учений» провоцирует атмосферу напряженности в Европе.

Учения имитируют возможную войну

Опасения у авторов вызывают внезапные учения российской стороны, а также специальные учения, во время которых мобилизуют огромные военные подразделения. В марте 2015 в одном таком учении принимали участие 80 000 солдат. Маневры начались на Крайнем Севере и, в конце концов, распространить на всю страну. «Масштаб этих учений, а также их географическая протяженность означают, что речь может идти только об имитации войны с НАТО во главе с США», считают авторы. Со стороны НАТО, они упоминают серию учений «Объединенный щит», к которой относятся также маневры «Благородный прыжок» со сценарием Бёрдмена. Учения на восточном фланге НАТО с 15 000 солдат имитировали операции «в контексте военного кризиса или конфронтации с Россией где-то в Балтийском регионе». Хотя обе стороны подчеркнули оборонительный характер учений, есть угроза порочного круга действия и противодействия.

НАТО считает такое видение неправильным. Учения НАТО не сделали войну более вероятной, уверяет пресс-секретарь. Они предполагают совершенно «противоположный эффект: укрепить безопасность и стабильность в Европе в ответ на растущую российскую агрессию». Все мероприятия НАТО «соразмерные, оборонительные и полностью соответствуют международным обязательствам». Россия, однако, не допускает никакой прозрачности и превосходит количество учений НАТО в несколько раз. Trident Juncture, с 36 000 солдат, крупнейшие учения НАТО в течение многих лет, состоятся осенью, очень далеко от России – в Испании, Италии и Португалии.