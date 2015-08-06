Дуда заявил о необходимости расширения присутствия НАТО в Польше и Восточной Европе

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, пишет Европейская правда со ссылкой на Reuters.

"Нам однозначно нужно больше гарантий от НАТО", - сказал президент.

"Не только Польша, но и вся Центрально-Восточная Европа находится в сложной геополитической ситуации. Поэтому мы нуждаемся в большем присутствии НАТО в этой части Европы и в нашем государстве", - подчеркнул он.

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По его словам, он уже поднимал этот вопрос на встречах с представителями других стран, союзников Польши по НАТО.

Дуда также заявил, что Польша должна скорректировать свою внешнюю политику, однако никаких революционных шагов не ожидается.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 августа, Дуда принес присягу перед Национальным Собранием Польши (объединенные палаты Сейма и Сената). Таким образом он формально вступил в должность президента страны.