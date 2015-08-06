Дуда принес присягу президента Польши (фото)

В церемонии приняли участие, в частности, бывшие президенты Лех Валенса, Александр Квасьневский и Бронислав Коморовский, который собственно завершил свою каденцию, сообщает Польское радио.

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В своей речи новоизбранный президент Анджей Дуда подчеркнул, что сделает все, чтобы оправдать ожидания поляков и придерживаться своих предвыборных обещаний. "Я благодарен моим соотечественникам, что они сейчас со мной; спасибо моим предшественникам на посту президента Польши, а особенно президенту Леху Качинскому", - подчеркнул Анджей Дуда.

Он подчеркнул, что верит в плодотворное сотрудничество с правительством, Сеймом и Сенатом, а также с польскими представителями на высоких должностях в Евросоюзе. Кроме этого, новый глава польского государства отметил укрепление взаимоотношений со странами-соседями Польши - от Балтийского до Черного и Адриатического морей.