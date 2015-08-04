В Египте выпустили марку в честь открытия нового русла Суэцкого канала

На марке изображено старое и новое русло водной артерии, по которому одновременно, в направлении на юг и север, движутся два грузовых корабля, сообщают РИА Новости.

Между новым и старым руслами на марке изображен символ древнего Египта — Анх, называемый "ключом жизни" или "ключом Нила". Также на ней изображены Великие пирамиды Гизы.

Торжественное открытие нового 72-километрового русла Суэцкого канала состоится 6 августа при участии президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и иностранных делегаций. Ожидается, что два корабля пройдут по двум руслам канала, ознаменовав старт навигации по этой обновленной и расширенной водной артерии.

Новый Суэцкий канал будет включать огромный обслуживающий комплекс, а также несколько промышленных зон. Ожидается, что доходы Египта от эксплуатации обновленного канала возрастут с 5,3 миллиарда долларов в 2015 году до 13,2 миллиарда к 2023 году.

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О начале амбициозного проекта было объявлено в августе прошлого года. Первоначально планировалось завершить работы за три года, однако впоследствии сроки сократили до 12 месяцев.