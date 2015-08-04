США через два года представят самолет-гигант, размер которого превышает футбольное поле (фото, видео)

В международном аэрокосмическом порту в Мохаве, штат Калифорния, продолжается строительство воздушного гиганта, размах крыла которого превзойдет все когда-либо существовавшие самолеты в мире, сообщает Daily Mail.

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В частности, разработчики отмечают, что размах крыльев самолета составит 117 метров. Кроме того, сообщается, что по своему размеру Stratolaunch Carrier будет больше футбольного поля: если самолет разместится посередине футбольного поля, его крылья будут выступать за линию ворот на 3,8 метров.

Первый полет гигантского самолета запланирован на 2016 год. По задумке разработчиков, Stratolaunch Carrier будет способен кардинально изменить способ вывода космических спутников на орбиту и будет перевозить трехступенчатую ракету.