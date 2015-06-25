В Британии проведут первые в истории медицины испытания искусственной крови

Эта кровь будет полностью заменять донорскую при доставке кислорода к тканям человеческого организма, сообщает ZN.UA со cсылкой на New Scientist. Основной целью разработки искусственной крови является идея создания искусственных эритроцитов, которые будут выступать в качестве источника кислорода для тканей организма человека.

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Создание такой крови позволит использовать ее для переливаний вместо естественной, что может спасти жизни людей в случае нехватки запасов донорской крови.

В настоящее время разработка искусственной крови уже закончена и Британская национальная служба здравоохранения объявила о начале ее испытаний при переливании людям. Испытания, которые еще никогда не проводились нигде в мире, продлится до 2017 года.

Разработка искусственной крови связана с тем, что количество доноров крови в Великобритании и Уэльсе снизилось в прошлом году на 40%, что может стать причиной дефицита крови в кризисных ситуациях.