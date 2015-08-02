Франция и Британия назвали решение проблемы нелегальной миграции своим приоритетом

На это указали министры внутренних дел двух стран Бернар Казнёв и Тереза Мэй в совместном заявлении, опубликованном французской еженедельной газетой Le journal de dimanche, передает ТАСС.

"Для нас совершенно очевидно, что задача положить конец ситуации с обширным потоком мигрантов, направляющихся через Францию в Великобританию является абсолютным приоритетом. Правительства наших стран подтверждают свое стремление добиться урегулирования этого вопроса, причем на основе совместных действий", - подчеркнули министры.

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Как ранее сообщал УНИАН, тысячи мигрантов перелезают через заборы возле тоннеля, надеясь попасть в Великобританию в поездах или грузовиках. 24 июня Дэвид Кэмерон назвалрост количества попыток нелегальных мигрантов добраться до Великобритании через Францию "абсолютно недопустимой" ситуацией.