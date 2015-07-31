В Венгрии заявили, что страна стала лидером среди членов ЕС по количеству нелегальных иммигрантов

Об этом заявил министр иностранных дел страны Питер Сийярто, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на AP.

По его словам, практически все из них попали в Венгрию через ее южную границу с Сербией.

Читайте такжеВенгрия построит забор на границе с Сербией до сентября - СМИ

Сийярто заявил, что Венгрия и Сербия столкнулись с "беспрецедентным давлением иммиграции" и что больше мигрантов прибывают в Европейский Союз через Балканы, чем через Средиземное море.

"Это означает, что в этом году среди стран ЕС наибольшее количество нелегальных иммигрантов прибыло в Венгрию", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия начала строительство забора на границе с Сербией вблизи города Морахалом - 184 км на юг от Будапешта. Как известно, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что такие меры являются вынужденными.