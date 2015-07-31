В Венгрии заявили, что страна стала лидером среди членов ЕС по количеству нелегальных иммигрантов
Более 100 тысяч мигрантов прибыли в Венгрию в 2015 году.
Об этом заявил министр иностранных дел страны Питер Сийярто, передает "ЕвроПравда" со ссылкой на AP.
По его словам, практически все из них попали в Венгрию через ее южную границу с Сербией.
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Сийярто заявил, что Венгрия и Сербия столкнулись с "беспрецедентным давлением иммиграции" и что больше мигрантов прибывают в Европейский Союз через Балканы, чем через Средиземное море.
"Это означает, что в этом году среди стран ЕС наибольшее количество нелегальных иммигрантов прибыло в Венгрию", - подчеркнул глава МИД.
Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия начала строительство забора на границе с Сербией вблизи города Морахалом - 184 км на юг от Будапешта. Как известно, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что такие меры являются вынужденными.