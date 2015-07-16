Венгрия до декабря постоит забор на границе с Сербией
20:50, 16 июля 2015Мир
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Строительство стены на границе Венгрии с Сербией, которая должна остановить поток незаконных мигрантов и беженцев, будет завершено к 30 ноября.
REUTERS
Об этом заявил министр обороны Венгрии Чаба Хенде, передает "ЕвроПравда". По его словам, 900 человек будут работать для того, чтобы установить 4-метровую стену вдоль 175-километрового границы между Венгрией и Сербией.
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"Венгерские вооруженные силы готовы выполнить эту задачу", - отметил министр.
Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия начала строительство забора на границе с Сербией вблизи города Морахалом - в 184 км к югу от Будапешта. Как известно, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что такие меры являются вынужденными.
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