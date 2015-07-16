Венгрия до декабря постоит забор на границе с Сербией

Об этом заявил министр обороны Венгрии Чаба Хенде, передает "ЕвроПравда". По его словам, 900 человек будут работать для того, чтобы установить 4-метровую стену вдоль 175-километрового границы между Венгрией и Сербией.

Читайте такжеВенгрия построит стену на границе с Сербией для ограничения потока мигрантов

"Венгерские вооруженные силы готовы выполнить эту задачу", - отметил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что Венгрия начала строительство забора на границе с Сербией вблизи города Морахалом - в 184 км к югу от Будапешта. Как известно, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметил, что такие меры являются вынужденными.