Страны ЕС договорились перераспределить 32 тысячи мигрантов
Руководители министерств иностранных дел стран ЕС согласовали план по перераспределению 32 тысяч мигрантов, прибывших в Италию и Грецию.
Об этом говорится в официальном заявлении по результатам заседания, сообщает "ЕвроПравда".
Однако стоит отметить, что решение по перераспределению оставшихся 7 тыс. 744 мигрантов должны принять до конца года.
Кроме того, страны Европейского союза согласовали перераспределение 22 тыс. 504 беженцев, которые сейчас находятся в лагерях за пределами ЕС.
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Наибольшее количество мигрантов согласились принять Германия - 10 тыс. 500 просителей убежища и 1 тыс. 600 беженцев.
Одновременно Венгрия отказалась принимать как искателей убежища, так и беженцев.
Table with provisional figures of 54.760 persons to be relocated or resettled, as agreed today at #JHA Council pic.twitter.com/JHPASKHN1m
— EU Council Press (@EUCouncilPress) July 20, 2015
Ожидается, что официальное решение относительно перераспределения мигрантов примут после заключения Европарламента в сентябре.