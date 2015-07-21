Страны ЕС договорились перераспределить 32 тысячи мигрантов

09:58, 21 июля 2015
Мир
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Руководители министерств иностранных дел стран ЕС согласовали план по перераспределению 32 тысяч мигрантов, прибывших в Италию и Грецию.

REUTERS

Об этом говорится в официальном заявлении по результатам заседания, сообщает "ЕвроПравда".

Однако стоит отметить, что решение по перераспределению оставшихся 7 тыс. 744 мигрантов должны принять до конца года.

Кроме того, страны Европейского союза согласовали перераспределение 22 тыс. 504 беженцев, которые сейчас находятся в лагерях за пределами ЕС.

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Наибольшее количество мигрантов согласились принять Германия - 10 тыс. 500 просителей убежища и 1 тыс. 600 беженцев.

Одновременно Венгрия отказалась принимать как искателей убежища, так и беженцев.

Ожидается, что официальное решение относительно перераспределения мигрантов примут после заключения Европарламента в сентябре.

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