Керри назвал насильственной аннексией присоединение Прибалтики к СССР

Об этом сообщает РИА Новости.

Он выступил с обращением по случаю 75-летия так называемой "Декларации Уэллеса". Керри напомнил, что этот документ "осуждал насильственную аннексию мужественных народов Латвии, Литвы и Эстонии". "Мы помним эту декларацию, выпущенную 23 июля 1940 года исполнявшим обязанности госсекретаря Самнера Уэллеса, как свидетельство нашей общей (с этими странами) незыблемой приверженности свободе, суверенитету и территориальной целостности", — сказал Керри.

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По его мнению, "этот документ значит больше, чем временный символический жест". "С 1940 года и до полного восстановления независимости государств Балтии полвека спустя, флаги Эстонии, Латвии и Литвы развивались в Вашингтоне".

Упомянув о "советской оккупации", Керри сказал, что США и страны Балтии в новом веке "разделяют приверженность демократическим ценностям, безопасности границ". По его словам, "территориальная целостность суверенных государств является незыблемой". "Американский народ приветствует наших балтийских друзей как союзников по НАТО, членов ЕС и партнеров, приверженных общим взглядам на мирную, единую и свободную Европу", — сказал Керри.

Ранее УНИАН сообщал, что в Генеральную прокуратуру России поступил запрос от одного из депутатов Госдумы с просьбой проверить законность признания независимости стран Балтии Госсоветом СССР в 1991 году, но пока решения по нему не принято.