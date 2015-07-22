Депардье стал персоной нон грата в Украине - СМИ
09:43, 22 июля 2015Мир
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Французского актера Жерара Депардье, который стал гражданином России, включили в список персон нон грата в Украине.
Депардье попал в "черный список" Украины / Фото УНИАН
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на французское издание Ouest-France.
"Министерство культуры Украины считает, что актер представляет угрозу национальной безопасности", - отмечает издание.
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Также сообщается, что "черный список" должен быть официально обнародован 3 августа. Предполагается, что, помимо Депардье, туда попали сербский режиссер Эмир Кустурица, американские режиссеры Стивен Сигал и Оливер Стоун, а также ряд российских кинодеятелей.
Напомним, в начале января 2013 года Депардье получил российский паспорт.
Ранее французский актер Депардье неоднократно заявлял, что очень любит Владимира Путина и часто ездит в СССР.
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