Депардье рассказал, что часто ездит в СССР и любит Путина и украинцев

19:17, 22 мая 2015
Мир
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Французский актер Жерар Депардье, представляя на международном кинофестивале в Каннах новый фильм "Долина любви", заявил, что "очень любит" Владимира Путина и часто ездит в СССР.

Когда-то Депардье не поддерживал войну и приезжал в Украину

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

"Месье Путин, я его хорошо знаю и очень люблю. Я много езжу в СССР, или, точнее, в Россию", - сказал Депардье.

Отвечая на вопросы о ситуации в Украине, Депардье заявил, что ничего в этом не понимает.

"Я, как и все, шокирован. Я был хорошо знаком с президентом Виктором Ющенко, я очень люблю украинцев, но обсуждение конфликтов не входит в мою компетенцию… Я не люблю войну, не люблю конфликты, потому что это приводит к смерти людей", — заявил он.

Читайте такжеВ России хотят подключить к пропаганде Депардье и Пьера РишараФильм "Долина Любви" с Депардье и Изабель Юппер в главных ролях входит в программу основного конкурса 68-го Международного кинофестиваля в Каннах.

В начале января 2013 года Депардье получил российский паспорт.

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