Депардье рассказал, что часто ездит в СССР и любит Путина и украинцев

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Франс Пресс.

"Месье Путин, я его хорошо знаю и очень люблю. Я много езжу в СССР, или, точнее, в Россию", - сказал Депардье.

Отвечая на вопросы о ситуации в Украине, Депардье заявил, что ничего в этом не понимает.

"Я, как и все, шокирован. Я был хорошо знаком с президентом Виктором Ющенко, я очень люблю украинцев, но обсуждение конфликтов не входит в мою компетенцию… Я не люблю войну, не люблю конфликты, потому что это приводит к смерти людей", — заявил он.

Читайте такжеВ России хотят подключить к пропаганде Депардье и Пьера РишараФильм "Долина Любви" с Депардье и Изабель Юппер в главных ролях входит в программу основного конкурса 68-го Международного кинофестиваля в Каннах.

В начале января 2013 года Депардье получил российский паспорт.