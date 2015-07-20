В Москве строители метро устроили крупнейшую забастовку за последние десять лет (фото)

Метростроевцы в Москве объявили забастовку в связи с тем, что им не выплачивают заработную плату, сообщает РЕН ТВ.

Около 70 работников метрополитена вышли на акцию протеста недалеко от места строительства второго зала станции метро «Петровско-Разумовская».

По словам участников акции, на протяжение 2 лет возникает задержка выплаты зарплаты: за май им пообещали выплатить 50% от заработной платы, за июнь — 20%.

Читайте также"Помолимся Владимиру Владимировичу!": в Москве прошел марш "ватников" (фото, видео)

Кроме того, метростроевцы утверждают, что форму, инструменты (ключи, гайки) им приходится покупать за собственные деньги. Из-за этого существует потенциальная опасность для пассажиров.

Строители заявили, что если за 2 дня им не выплатят всю зарплату за май, то они устроят полноценную забастовку, а пока они называют все происходящее собранием. Акция такого масштаба с участием сотрудников метрополитена происходит впервые за 10 лет.