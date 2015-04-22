Российские рабочие, которым не платят зарплату, объединяются и протестуют против Путина - The New York Times

На отдаленной строительной площадке в Сибири, рабочие нарисовали свои жалобы гигантскими белыми буквами на крышах своих общежитий, пишет Эндрю Крамер в своей статье «Российские рабочие, которым не платят зарплату, объединяются и протестуют против Путина», опубликованной на сайте газеты The New York Times.

«Уважаемый Путин В.В.», написано в сообщении. «Четыре месяца без зарплаты».

После нескольких месяцев разочарования, пострадавшей от международных санкций экономики и падения цен на энергоносители, рабочие по всей России начинают протестовать из-за невыплаченной заработной платы и выходят на забастовки. Это первая общенациональная волна протеста против экономической политики президента Владимира Путина.

Протесты в большей части были неорганизованными, поскольку профсоюзы так и не стали политической или экономической силой в современной России. При советской власти, профсоюзы были привлечены к управлению.

Российские компании, как правило, избегают увольнения работников в период экономического спада, чтобы ограничить выходное пособие - или, чтобы избежать гнева чиновников, пытающихся свести к минимуму уровень безработицы в своих округах. И поскольку российская экономика, по прогнозам, в этом и в следующем году сократится еще больше, многие работники не получают заработной платы или их отправляют на заводах на несколько дней нежелательных «каникул».

Невыплаченная заработная плата или задолженность по заработной плате, старая беда России, на 1 апреля выросла до 2,9 млрд рублей, или около $ 56 млн, по данным российской статистической службы. Это на 15 процентов больше, чем годом ранее, но эксперты говорят, что это по-прежнему не охватывает сферу урезанной оплаты труда работников, которые вынуждены были не работать в период экономического спада.

Недовольство по поводу невыплаченной заработной платы на некоторое время удалось умерить всплеском национальной гордости после аннексии Крыма год назад, и повторяющимися сообщениями на государственном телевидении о том, что трудности – это неизбежная цена, которую нужно заплатить за отстаивание интересов России. Забастовки, в любом случае, не освещались широко в государственных средствах массовой информации.

Тем не менее, забастовки и протесты в глубинке, как, например, огромное граффити президенту, создают новую проблему для правительства Путина, которое последних 15 лет председательствует с помощью экономической экспансии, базирующейся на энергетике.

В течение этого времени, большинство громких антиправительственных протестов, в том числе так называемое движение «Белая лента» в Москве в 2011 году, действовали по политическим мотивам, а не экономическим. Они столкнулись с соответствующими политическими мерами со стороны Кремля, такими, как аресты и более строгие законы об организованных митингах. Далее пострадала либеральная политическая оппозиция этой зимой после убийства выдающегося лидера, Бориса Немцова.

Но действия рабочих ставят на первое место финансовые требования, и в настоящее время происходят в российских промышленных городках, где правительство вряд ли легко сможет найти экономическое решение для урегулирования претензий, до тех пор, пока продолжается спад, а цены на нефть остаются на низком уровне.

Региональные газеты описывают забастовку учителей в этом месяце - в Забайкалье, на границе с Китаем - как первую такую акцию учителей в России за последние годы. Забастовка продолжалась, несмотря на то, что губернатор умолял учителей бесплатно работать из патриотических соображений, то есть можно предположить, что националистическая гордость из-за аннексии Крыма пошла на спад.

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«Да, это серьезно, когда заработная плата не выплачивается, но не настолько серьезно, чтобы не выйти на работу», настаивал губернатор Константин Ильковский. Он также сказал, что федеральное правительство задержало перевод налоговых поступлений в регион, в результате чего возникли задержки с выплатами.

В Уральских горах, рабочие Качканарского металлургического завода, который обогащает ванадий, металл, используемый в стальных сплавах, в марте бастовали из-за увольнений, замедляя работу путем точного соблюдения всех норм.

В соседнем городе Челябинске, менеджеры Челябинского тракторного завода, который имеет богатую и легендарную историю как образец промышленности коммунистической эпохи, отправили своих сотрудников домой в обязательный отпуск на один день в неделю, по-видимому, чтобы они провели его в своих квартирах в зимнее время.

А недалеко от границы с Эстонией, рабочие сборочного завода Форд объявили забастовку в знак протеста против сокращений, вызванных мрачными перспективами автомобильного рынка в России.

Действия совпадают с прогнозами экономистов о том, что рецессия, вызванная кризисом в Украине, и падающие цены на нефть принесут наибольший вред России в сельской местности и моногородах.

В этих местах работники государственного сектора, такие как учителя и почтовые работники, чья заработная плата попала под действие мер жесткой экономии в этом году, составляют больший процент населения, чем в городах, говорит Владимир Тихомиров, главный экономист BCS Financial Group.

Российские города с одной фабрикой, называемые моногородами, едва сводили концы с концами в лучшие времена. После обвала рубля в декабре, рост стоимости импортных комплектующих ударил по производителям, таким как автомобильные сборочные заводы.

«Если их не уволят, рабочих могут отправить в неоплачиваемый отпуск из-за падения спроса», сказал Тихомиров.

Протест строителей в Сибири стал более примечательным, потому что происходит в престижном месте – на площадке нового национального космического центра, космодрома Восточный. Там, в глубине хвойного леса, вдали от Транс-Сибирской железной дороги, рабочие укладывали бетон и строили гигантские ангары для ракет еще долгое время после того, как им прекратили выплачивать зарплату в декабре.

«Мы не видели ни копейки с декабря», сказал в телефонном интервью Антон Тюришев, инженер. Некоторые люди ушли, но он остался на своей работе, рыл туннели в мерзлом грунте для коммуникационных проводов рядом со стартовой площадкой, надеясь, что ему заплатят. «Компания должна была уволить людей, если у них не было достаточно денег».

В целом, 1123 сотрудникам главного субподрядчика, строительной компании Pacific Bridge, не выплачивали зарплату с декабря. Большинство работ остановились 1 марта, хотя десятки сотрудников остались на месте, чтобы охранять оборудование. Их протест принял форму гигантского сообщения для Путина на крышах их общежитий.

Редкая удача для российских работников: на этот раз кто-то, наконец, заметил (сообщение).

После появления сообщения, съемочная группа российского государственного телевидения приехала, чтобы просить рабочих появиться на телевизионном шоу с Путиным в четверг. За несколько часов до шоу, генеральный подрядчик заплатил около 80 процентов заработной платы примерно семидесяти сотрудникам, которые остались в космическом центре, сказал Тюришев. Подрядчик, Спецстрой, ранее заплатил часть заработной платы за декабрь всем работникам.

«Из-за безразличия к нам, мы были просто в отчаянии и решились на такой оригинальный способ обратиться непосредственно к Вам», сказал Тюришев Путину на шоу, имея в виду знак, который нарисовали рабочие. «Чтобы Вы увидели нас и помогли в нашей ситуации, и в решении нашей проблемы».

Путин сказал, что он позаботится о том, чтобы всей группе выплатили зарплату в полном объеме.

«Это один из самых важных строительных проектов в стране», сказал он о новом космическом центре. «Не потому, что я инициировал проект, а потому, что стране нужна новая стартовая площадка».

Перед шоу, начальник попросил оставшихся работников закрасить их сообщение, чтобы показать, что, по крайней мере, этот спор решен.

Тюришев отказался это сделать, пока всем сотрудникам не будут выплачены зарплаты в полном объеме. Но в качестве компромисса, он согласился изменить надпись на «Три месяца без зарплаты».