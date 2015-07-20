Южная Корея объявила об окончании эпидемии MERS

С соответствующим заявлением выступил МИД республики, передает Росбалт.

"Я пришел к выводу, что мы находимся в безопасности от MERS в Корее, эпидемия подходит к концу", — сказал руководитель ведомства по делам находящихся за границей корейцев Ли Кей-чол, передает "Ренхап".

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Чиновник, выступая на организованной правительством пресс-конференции с участием иностранных дипломатов, добавил, что последний случай заражения коронавирусом был зафиксирован в стране более двух недель назад.

Первый случай заражения MERS в Южной Корее зафиксировали 20 мая. За два месяца погибли 36 человек.