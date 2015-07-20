Жертвами авиаудара США по ошибке стали восемь афганских силовиков

Данную информацию подтвердили афганские власти и представители США, передает ZN.UA со ссылкой на Reuters.

В частности, военные США в Кабуле подтвердили авиаудар и добавили, что данный случай будет расследовать международная коалиция борьбы с исламистами на Ближнем Востоке.

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Инцидент произошел в провинции Логар, на юге от Кабула, где боевики группировки Талибан часто совершают террористические акты в отношении афганских силовиков. Логар - преимущественно под контролем талибов.

По словам одного из афганских генералов, авиаудар, по всей вероятности, был совершен "по ошибке". Перед этим на вертолеты ВВС США было совершено нападение.