Жертвами авиаудара США по ошибке стали восемь афганских силовиков
17:48, 20 июля 2015Мир
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Минимум восемь афганских солдат стали жертвами "дружеского огня", открытого по ошибке силами НАТО во главе США на одной из афганских баз.
REUTERS
Данную информацию подтвердили афганские власти и представители США, передает ZN.UA со ссылкой на Reuters.
В частности, военные США в Кабуле подтвердили авиаудар и добавили, что данный случай будет расследовать международная коалиция борьбы с исламистами на Ближнем Востоке.
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Инцидент произошел в провинции Логар, на юге от Кабула, где боевики группировки Талибан часто совершают террористические акты в отношении афганских силовиков. Логар - преимущественно под контролем талибов.
По словам одного из афганских генералов, авиаудар, по всей вероятности, был совершен "по ошибке". Перед этим на вертолеты ВВС США было совершено нападение.
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