Афганская армия потеснила "Талибан" на севере страны

Об этом сообщает Le Figaro.

Двумя днями ранее район Чахардара был захвачен исламистскими боевиками из Кундуза (бывшая столица провинции), который находится в руках талибов с момента его оккупации в 2001 году.

Позиции талибов отделяли от правительственных войск три километра ничейной территории и мост, но подход подкреплений позволил армии провести успешное контрнаступление.

"Мы нанесли повстанцам серьезный урон и вернули под свой контроль район Чахардара", - заявил начальник полиции провинции Абдул Сабур Насрати.

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Взятие столицы провинции правительственными войсками станет армией Афганистана станет тревожным сигналом для боевиков "Талибана", особенно перед выводом с территории страны последних подразделений иностранного контингента.