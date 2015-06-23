Афганская армия потеснила "Талибан" на севере страны
Армия Афганистана вернула под свой контроль захваченный боевиками "Талибана" район в провинции Кундуз на границе с Таджикистаном.
Об этом сообщает Le Figaro.
Двумя днями ранее район Чахардара был захвачен исламистскими боевиками из Кундуза (бывшая столица провинции), который находится в руках талибов с момента его оккупации в 2001 году.
Позиции талибов отделяли от правительственных войск три километра ничейной территории и мост, но подход подкреплений позволил армии провести успешное контрнаступление.
"Мы нанесли повстанцам серьезный урон и вернули под свой контроль район Чахардара", - заявил начальник полиции провинции Абдул Сабур Насрати.
Читайте такжеThe New York Times: Новый рубеж джихада: Таджикистан
Взятие столицы провинции правительственными войсками станет армией Афганистана станет тревожным сигналом для боевиков "Талибана", особенно перед выводом с территории страны последних подразделений иностранного контингента.