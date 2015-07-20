Россия не попала даже в первую тридцатку влиятельных стран мира

​Лондонское PR-агентство Portland опубликовало список 30 стран-лидеров The Soft Power 30, оценив целый ряд параметров, которые формируют привлекательность и влиятельность государств в мире.

Как пишет РБК, Россия не дотянула до заветной тридцатки, хотя вошла в группу из 50 стран, для которых индекс рассчитывался. Первое место заняла Великобритания, за ней следуют Германия и США.

Под «мягкой силой» подразумевается способность государства добиваться своих целей за счет привлекательности собственной культуры, общественно-политических ценностей — в противовес «жесткой силе», основанной на военном и экономическом давлении.

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Итоговый индекс Portland строится из двух частей, охватывающих объективные и субъективные показатели — с весом 70 и 30%. Первая часть делится на 6 субиндексов: бизнес-климат, культура, информатизация (digital), государственное управление, внешняя политика и образование — это группы факторов, которые можно непосредственно измерить.

В качестве субъективной составляющей в индекс входят результаты опроса, который провела онлайн компания ComRes в период между 21 мая и 8 июня. В нем приняли участие 7250 человек из 20 стран, включая Россию. Они отвечали на серию коротких вопросов, в которых предлагалось оценить по шкале от 0 до 10 отдельные характеристики страны: кухню, приветливость граждан по отношению к туристам, технологии, товары роскоши — а также свое доверие к поведению страны на международной арене, желание посетить ее по работе или учебе, вклад этого государства в мировую культуру.

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Пятерка лидеров по результатам исследования — Великобритания, Германия, США, Франция и Канада. Замкнул список 30 стран Китай.

«То, что Россия находится на довольно низких позициях, действительно отражает ту систему приоритетов, которая у нас есть», — говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

Россия своих политических целей добивается, прежде всего, задействуя традиционные методы — военно-политические и отчасти экономические, подчеркивает эксперт: «Мягкая сила у нас не приоритетна, это видно раз за разом на примере самых различных ситуаций. Украина — это последний явный случай».