Пентагон: подписание ядерной сделки с Ираном не исключает возможности военных действий

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на France 24.

"Одна из причин, почему эта сделка хороша, является то, что в ней ничего не говорится об отмене военной опции", - отмечает Кратер.

Во время дипломатической поездки в Израиль, Саудовскую Аравию и Иорданию Картер подчеркнул, что США "сохраняют и постоянно улучшают" военный вариант развития событий на случай нарушения Ираном условий ядерной сделки.

Читайте такжеОсновные условия ядерного соглашения Ирана и стран "шестерки"

Ранее УНИАН сообщал, что "шестерка" международных переговорщиков и Иран достигли в Вене соглашения по ядерной проблеме. Взамен санкции в отношении Тегерана будут смягчены.