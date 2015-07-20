Пентагон: подписание ядерной сделки с Ираном не исключает возможности военных действий
04:13, 20 июля 2015Мир
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Глава Пентагона Эштон Картер заявил, что подписание ядерной сделки с Ираном не означает, исключения возможности военных действий против этого исламского государства с целью предотвратить Тегеран от обретения ядерного оружия.
REUTERS
Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на France 24.
"Одна из причин, почему эта сделка хороша, является то, что в ней ничего не говорится об отмене военной опции", - отмечает Кратер.
Во время дипломатической поездки в Израиль, Саудовскую Аравию и Иорданию Картер подчеркнул, что США "сохраняют и постоянно улучшают" военный вариант развития событий на случай нарушения Ираном условий ядерной сделки.
Читайте такжеОсновные условия ядерного соглашения Ирана и стран "шестерки"
Ранее УНИАН сообщал, что "шестерка" международных переговорщиков и Иран достигли в Вене соглашения по ядерной проблеме. Взамен санкции в отношении Тегерана будут смягчены.
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