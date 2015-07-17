Боевики сбили "Боинг" умышленно с помощью предоставленных Россией ракет - премьер Австралии

Об этом заявил премьер-министр Австралии Тони Эбботт в Канберре во время церемонии чествования памяти погибших.

Так он прокомментировал новое видео, снятое боевиками сразу после катастрофы на месте падения самолета, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на The Sydney Morning Herald.

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Он отметил, что это видео подтверждает факт, что это было зверство и ни в коем случае не случайность.

"Этот самолет был сознательно сбит пророссийскими боевиками, по нашему мнению, с использованием предоставленных Россией ракет", – сказал Эбботт.

В свою очередь министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп назвала новое видео "отвратительным" и добавила, что его крайне трудно просматривать.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Австралии проходит церемония памяти жертв аварии рейса MH17, сбитого год назад в небе над Донецкой областью, в результате чего погибли 298 человек, которые находились на борту самолета. 38 из них были гражданами или жителями Австралии.