В Австралии проходит церемония памяти жертв аварии рейса MH17

Как сообщает Русская служба Би-Би-Си, в саду парламента в Канберре будет установлена памятная доска с именами погибших.

Самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, следовавшего рейсом из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля прошлого года.

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Депутаты парламента Австралии прервали свои зимние каникулы и вернулись в Канберру на церемонию поминовения погибших.

Перед началом церемонии премьер-министр Тони Эбботт сказал, что "на борту этого самолета были 298 ни в чем не повинных людей, и наше чувство справедливости не может принять их гибель".

Министр иностранных дел Джули Бишоп заявила, что международное сообщество полно решимости привлечь к ответственности виновных.

После окончания церемонии премьер-министр Эбботт встретится с родственниками и друзьями погибших.

16 июля президент РФ Владимир Путин отверг призыв Австралии, Нидерландов, Малайзии и Украины создать международный трибунал под эгидой ООН, перед которым оказались бы виновники трагедии.

К призывам о создании международного трибунала присоединился и министр иностранных дел Великобритании Филипп Хэммонд. "Мы требуем правосудия для 298 погибших невинных людей. Для этого необходим международный трибунал, основанный на резолюции, которая обязывает всех членов ООН привлечь к ответственности причастных к этому лиц", - сказал министр.

Техническое расследование проводит голландское управление авиационной безопасности. Ожидается, что оно обнародует свой доклад до октября. Отдельное уголовное расследование, которое совместно проводят следователи из Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины, вероятнее всего, закончит работу до конца года.

На борту рейса MH17 находились граждане Нидерландов, Австралии, Малайзии, Великобритании, Бельгии, Канады, Индонезии, Германии, Новой Зеландии и Филиппин.