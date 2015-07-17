Порошенко: мы дали клятву, что виновные в трагедии MH17 будут наказаны

Об этом говорится в англоязычном видеообращении президента Украины Петра Порошенко в связи с годовщиной трагедии, размещенном на странице главы государства в Facebook.

«Ровно год назад обычный пассажирский авиалайнер «Боинг-777» авиакомпании «Малайзийские авиалинии» – рейс MH 17 – направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. 283 пассажиров. 15 членов экипажа. Граждане 10 стран. 80 детей, трое малышей в возрасте до двух лет. Врачи, ученые, политики, общественные активисты. Дочери, сыновья, дедушки и бабушки, супруги. Год назад мы дали клятву, что виновные в трагедии будут наказаны. Это не пустые слова. Убийцы должны знать, что наказание неотвратимо», - подчеркнул Порошенко.

Читайте такжеРодственники пассажиров сбитого МН17 подали иск к Гиркину на $900 миллионовСправка УНИАН. 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса ”Бук”.

Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажиры были гражданами Нидерландов, 38 - гражданами Австралии.

Самолет упал в зоне, которая контролируется боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для проведения опознания и экспертиз. Украина делегировала расследования катастрофы самолета Нидерландам.

Малайзия внесла в Совет безопасности ООН проект резолюции о создании международного трибунала по расследованию авиакатастрофы.

Ранее с инициативой создания трибунала выступили Австралия, Бельгия, Нидерланды, Малайзия и Украина.

Россия выступает против этого предложения.