Индия может обогнать Китай и стать самой населенной страной в мире к 2050 году - СМИ

Число граждан Индии превысило 1,27 млрд человек, и при сохранении нынешних темпов прироста к 2050 году страна будет самой населенной в мире.

Об этом сообщил национальный телеканал India TV, передает ТАСС.

"К настоящему моменту в Индии официально зарегистрировано 1 274 млн человек, - говорится в заявлении Стабилизационного фонда народонаселения при министерстве здравоохранения страны. - Это означает, что при сохранении такой ежегодной динамики в 1,6% к 2050 году мы станем самым населенным государством в мире".

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В последние годы число жителей Индии растет более быстрыми темпами, чем в Китае, который пока лидирует по населению (более 1,39 млрд человек). "При нынешних темпах роста в обеих странах к 2050 году у нас будет проживать 1,63 млрд людей - на 10-15 млн больше, чем в КНР", - отметил министр здравоохранения Индии Джагат Пракаш Надда.

Согласно переписи 2011 года в Индии проживало 1,21 млрд человек - столько же, сколько в Бангладеш, Индонезии, Пакистане, США, и Японии вместе взятых.

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Численность жителей некоторых индийских штатов превышает народонаселение некоторых крупных стран. Например, в штате Уттар-Прадеш живет столько же людей, сколько в Бразилии - которая является пятой по счету густонаселенной страной мира.