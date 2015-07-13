Новая работа принца Уильяма: внук Елизаветы II стал пилотом вертолета скорой помощи (фото)

Британский принц Уильям сегодня вышел на новую работу в качестве пилота вертолета скорой помощи.

Об этом сообщает ВВС, передает Украинская правда.

Принц Уильям ранее служил пилотом вертолета ВВС Британии, после чего прошел курсы гражданских летчиков и был принят в компанию, которая отвечает за деятельность вертолетов экстренной медицинской службы Восточной Англии.

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Внук королевы Елизаветы II заступил на первую смену сегодня в 7.00. Первая смена принца в качестве пилота вместе с медицинским персоналом продлится 9,5 часов.

"Это мой первый день, и я немного нервничаю. Мы начинаем на мокрой площадке Кембриджского аэропорта, но я действительно с нетерпением жду начала работы", - сказал Уильям.

График принца предусматривает его участие в официальных мероприятиях, поэтому он будет работать четыре дня в неделю, а потом у него будет четыре выходных.