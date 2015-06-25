Королева Великобритании Елизавета II призывает Европу избежать раскола

Об этом сообщает 112 канал со ссылкой на BBC.

"Мы знаем, что раскол Европы опасен и что мы должны противостоять расколу как на западе, так и на востоке нашего континента. Это остается нашим общим стремлением", - подчеркнула Королева Елизавета II, обращаясь к президенту Германии Йоахиму Гауку.

Королева Великобритании Елизавета II отметила, что для сохранения послевоенного мира следует напряженно работать.

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"Мистер президент, за нашу жизнь мы видели на нашем континенте и худшее, и лучшее. Мы видели, как быстро все может измениться к лучшему. Но мы также знаем, что должны напряженно работать, чтобы сохранить достижения послевоенного мира", - добавила королева.

Это заявление на государственном банкете в немецком замке Бельвю стало единственной публичной речью Королевы Великобритании за все время ее четырехдневного государственного визита.

Как сообщал УНИАН ранее, в Берлине за закрытыми дверями состоялась короткая встреча немецкого канцлера Ангелы Меркель и британской королевы Елизаветы II.

В четверг, 25 июня, королева вместе с главой немецкого государства вылетит во Франкфурт-на-Майне, где посетит церковь святого Павла. Позже королева примет участие в банкете в мэрии города, на который приглашены около 120 гостей.

После обеда королева планирует вернуться в Берлин. 25 июня вечером британский посол проведет принятия под открытым небом для королевы, на которое приглашены среди прочих четверо "случайных" берлинцев, которых выбрали путем жеребьевки.

На следующий день - в пятницу, 26 июня, Елизавета II встретится с бургомистром Берлина - Михаэлем Мюллером. С ним она планирует осмотреть Бранденбургские ворота. После этого королева отправится в Берген-Бельзен, где посетит мемориал бывшего концентрационного лагеря, который в свое время был освобожден британскими солдатами.