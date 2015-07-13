Страны еврозоны близки к соглашению по Греции - Грибаускайте
10:04, 13 июля 2015Мир
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Лидеры стран еврозоны близки к соглашению на саммите в Брюсселе относительно греческого долгового кризиса.
REUTERS
Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте, покидая саммит, пишет Европейская правда со ссылкой на Twitter греческого издания Kathimerini.
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Lithuanian President Dalia Grybauskaite leaves #EuroSummit says it's 'nearly over' #greece
— Kathimerini English (@ekathimerini) 13 Июль 2015
Как сообщал УНИАН, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, председатель Евросовета Дональд Туск и премьер-министр Греции Алексис Ципрас разработали проект компромиссного решения долговой проблемы Афин.
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