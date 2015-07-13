Страны еврозоны близки к соглашению по Греции - Грибаускайте

Лидеры стран еврозоны близки к соглашению на саммите в Брюсселе относительно греческого долгового кризиса.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter