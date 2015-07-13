Европейские лидеры достигли компромисса с Ципрасом по выходу Греции из кризиса – СМИ

08:06, 13 июля 2015
Мир
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Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд, председатель Евросовета Дональд Туск и премьер-министр Греции Алексис Ципрас разработали проект компромиссного решения долговой проблемы Афин.

REUTERS

Об этом, как пишет ZN.ua, в Twitter сообщает AFP.

"Греция: Ципрас, Меркель, Олланд и Туск предложили проект компромисса", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что такую же информацию в своем Twitter сообщил представитель Туска Пребен Ааман.

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Как сообщал УНИАН, в случае, если Греция не достигнет соглашения с кредиторами, ей будет предложено временно покинуть еврозону

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