Европейские лидеры достигли компромисса с Ципрасом по выходу Греции из кризиса – СМИ

Об этом, как пишет ZN.ua, в Twitter сообщает AFP.

"Греция: Ципрас, Меркель, Олланд и Туск предложили проект компромисса", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что такую же информацию в своем Twitter сообщил представитель Туска Пребен Ааман.

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