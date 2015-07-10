На Бали сотни туристов не могут покинуть остров из-за извержения вулкана
Власти Индонезии вынуждена была закрыть четыре аэропорта и отменить все рейсы.
Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой Agence France-Press.
Извержение вулкана на Бали и пепел, который заполняет воздух, заставил отменить около 100 рейсов и закрыть аэропорты на туристическом острове Бали, заблокировав на острове тысячи туристов.
Кроме того, власти Индонезии былы вынуждены закрыть еще 4 аэропорта: международный аэропорт и еще один закрыли на острове Ломбок и два - на Южной Яве, после того, как вулкан Раунг начал выбрасывать облака пепла и сажи.
Индонезийские власти объясняет такие превентивные действия мерами безопасности и пока неизвестно, когда откроют аэропорты.
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В данный момент толпы туристов находятся в залах ожидания в аэропорту Бали в ожидании новой информации относительно рейсов.