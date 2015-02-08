В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго

Также было принято решение закрыть аэропорт La Aurora в столице страны - городе Гватемала. сообщает Би-би-си.

Причиной стало выпадение большого количества пепла на взлетно-посадочные полосы.

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Последнее крупное извержение Фуэго в 2012 году закончилось массовой эвакуацией жителей близлежащих населенных пунктов.