В Гватемале началось извержение вулкана Фуэго
08:56, 08 февраля 2015Мир
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Власти Гватемалы объявили "оранжевый" уровень тревоги в связи с извержением вулкана Фуэго.
REUTERS
Также было принято решение закрыть аэропорт La Aurora в столице страны - городе Гватемала. сообщает Би-би-си.
Причиной стало выпадение большого количества пепла на взлетно-посадочные полосы.
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Последнее крупное извержение Фуэго в 2012 году закончилось массовой эвакуацией жителей близлежащих населенных пунктов.
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