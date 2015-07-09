Хакеры взломали немецкие зенитно-ракетные комплексы Patriot на границе с Сирией - СМИ

Хакеры взломали зенитные ракетные комплексы Patriot, которые принадлежат Германии и сейчас временно установлены в Турции на границе с Сирией.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на немецкое издание Behoerden Spiegel.

По данным издания, хакерам удалось заставить Patriot выполнить несколько команд, однако, что это были за команды, не уточняется. Точная дата, когда произошел взлом, также не указывается.

Вероятно, взломать комплексы хакеры смогли благодаря двум уязвимостям. Одна из них - система, которая осуществляет обмен данными в режиме реального времени между пусковой установкой и командным пунктом.

Вторым потенциально уязвимым местом может быть система наведения зенитных ракет.

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Пресс-секретарь Федерального министерства обороны опроверг данную информацию, заявив, что доказательств описанного случая нет, и он крайне маловероятен.

В 2012 году Турция попросила своих партнеров по НАТО поддержать размещение ракетных комплексов Patriot после того, как гражданская война в Сирии приблизились к ее южным границам.

В июне 2015 года Германия объявила, что она заменит свои ракетные комплексы Patriot на новые зенитные комплексы MEADS, разработанные в сотрудничестве с США и Италией.