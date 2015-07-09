Кандидат в президенты США заявил, что американцам необходимо больше работать

Такое мнение он высказал на встрече с профсоюзными лидерами в Нью-Гемпшире, передает Lenta.ru со ссылкой на ABC News.

«Я полагаю, что мы сможем достичь как минимум четырехпроцентного роста экономики. Для этого нам следует стать более продуктивными. Это означает, что американцы должны увеличить количество рабочих часов, чтобы получать повышенную зарплату», — отметил бывший губернатор Флориды. По его словам, только так «можно будет выбраться из колеи, в которой сейчас находится страна».

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Представители Демократической партии раскритиковали данное заявление, а помощник Буша уточнил смысл высказывания, передает The Hill. По его словам, кандидат в президенты США имел в виду, что государство должно давать больше возможностей для заработков. Буш, отвечая впоследствии на вопрос о том, стоит ли американцу, который работает в двух местах, искать третье, заявил: «Конечно нет. Должны расти доходы».

Согласно исследованию, проведенному американским институтом Гэллапа в 2014 году, американцы, в среднем, проводят на работе около 47 часов в неделю. При этом четверо из десяти — как минимум 50 часов в неделю. По данным Бюро трудовой статистики США, около 6,5 миллиона человек заняты на неполный рабочий день, в частности, из-за того, что не могут найти работу с полной занятостью.

Бывший губернатор штата Флорида, брат 43-го президента США Джеб Буш 15 июня официально объявил об участии в президентской гонке. В предвыборной речи он возложил на демократов ответственность за «самый медленный за всю историю экономический подъем», рост долговых обязательств и увеличение налогов на средний класс, а также «бессмысленное» урезание расходов на оборону. «Я не хочу, чтобы еще четыре года проводилась такая политика», — заявил он.

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Всего от республиканцев в президентскую гонку вступили 13 претендентов, в их числе мультимиллиардер Дональд Трамп, бывший губернатор Арканзаса МайкХакаби, сенаторы Тед Круз и Рэнд Пол, бывший гендиректор Hewlett-Packard Карли Фиорина, а также нейрохирург Бен Карсон.

Выборы в США пройдут 8 ноября 2016 года. В июле Демократическая и Республиканская партии проведут Национальные конвенты, на которых будут выбраны партийные кандидаты. Действующий президент США Барак Обама по конституции не может выдвигаться на третий срок.