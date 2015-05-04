Известный американский нейрохирург будет баллотироваться на пост президента США

Известный американский нейрохирург Бен Карсон официально вступил в борьбу за пост президента США. Об этом он заявил в воскресенье в интервью подразделению телекомпании CBS в штате Флорида, передает ТАСС.

Карсон сказал, что попытается стать кандидатом на пост президента от Республиканской партии на выборах, которые пройдут в стране в 2016 году.

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"Я хочу участвовать в этом процессе. Потому я объявляю, что буду баллотироваться в президенты США, - заявил он. - Многие советовали мне побороться за пост президента, хотя я и не политик".

Отмечается, что нейрохирург приобрел известность в стране не только благодаря выдающимся успехам в области медицины, но и из-за резкой критики политики Барака Обамы. Особенно активно он выступал против реформ в сфере здравоохранения, инициированных Обамой.

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Ранее о своих намерениях принять участие в предвыборной гонке от Республиканской партии заявили сенаторы Тед Круз, Рэнд Пол и Марко Рубио. К числу тех, кто, вероятнее всего, сделает это в ближайшее время, политологи относят бывшего губернатора штата Флорида Джеба Буша (брата экс-президента США Джорджа Буша-младшего) и губернатора штата Нью-Джерси Криса Кристи. Также своего кандидатуры в президенты выдвинули бывший сенатор от штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон и независимый сенатор от штата Вермонт Бернард Сандерс.