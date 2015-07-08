В Польше ураган повалил деревья и сорвал крыши домов (фото, видео)
19:10, 08 июля 2015Мир
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В ночь на 8 июля на южную и центральную части Польши обрушился ураган, в результате которого погиб один человек.
Службы выехали на ликвидацию последствий урагана / rmf24.pl
Польские СМИ сообщают, что погибший мужчина находился в легковом автомобиле, на который упало дерево, передает ZN.UA со ссылкой на RMF24.
Падающие под силой урагана деревья, повредили немало машин / rmf24.pl
Сильный ветер срывал крыши с домов, сломанные деревья повредили линии электропередачи. Сотни тысяч людей остались без электричества, нарушено движение поездов и автомобилей. У домов лежат вырванные с корнем деревья. В интернете выкладывают фото последствий бури.
Мужчина погиб в автомобиле, который привалило дерево / rmf24.pl
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