В Польше ураган повалил деревья и сорвал крыши домов (фото, видео)

Польские СМИ сообщают, что погибший мужчина находился в легковом автомобиле, на который упало дерево, передает ZN.UA со ссылкой на RMF24.

Сильный ветер срывал крыши с домов, сломанные деревья повредили линии электропередачи. Сотни тысяч людей остались без электричества, нарушено движение поездов и автомобилей. У домов лежат вырванные с корнем деревья. В интернете выкладывают фото последствий бури.