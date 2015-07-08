Россию не устраивает "контрпродуктивная" идея создания трибунала по катастрофе MH17 - замглавы МИД РФ

Об этом заявил во вторник заместитель главы МИД РФ Геннадий Гатилов, передает ТАСС.

"Нас вообще в принципе не устраивает эта идея по нескольким обстоятельствам. Во-первых, расследование еще продолжается, никаких выводов окончательно не сделано. Нидерланды представили промежуточный вариант этого доклада - это еще не конец истории. Они и сами признают, что окончательно смогут довести расследование и представить доклад только к концу года", - отметил дипломат.

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Кроме того, он напомнил, что "во всех других аналогичных ситуациях никаких трибуналов не создавалось". Гатилов привел в пример случай с уничтожением в 2001 году якобы украинскими военными самолета российской авиакомпании, следовавшего из Тель-Авива в Новосибирск. "Там не было никаких трибуналов. Вообще создание трибунала - трудоемкое и долговременное дело, связано с определением состава этого трибунала, его функциями, финансированием", - пояснил замминистра.

"Мы из опыта знаем, что это очень трудоемкий процесс. В данном случае, он представляется нам политически нелогичным и ненужным. Мы эту резолюцию, ее попытки провести через СБ, считаем контрпродуктивными", - сказал дипломат. По его словам, первым делом нужно завершить расследование и уже после этого "будет видно какие меры следует принимать".

Ранее УНИАН сообщал, что Нидерланды выступают за создание международного трибунала для судебного преследования тех, кто подозревается в причастности к крушению малазийского Boeing на Донбассе в июле 2014г.

Напомним, 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили "Боинг" компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.