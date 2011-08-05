Яценюк: арестом Тимошенко режим начал войну с народом

Лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК убежден, что арестом лидера партии «Батькивщина», экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО властный режим начал войну с народом.

Об этом говорится в переданном УНИАН пресс-службой партии «Фронт Змін» комментарии А.ЯЦЕНЮКА по поводу ареста Ю.ТИМОШЕНКО.

«Рубикон перейден. Демократия закончилась. Власть стала режимом, – заявил А.ЯЦЕНЮК. - Сегодня режим начал войну с народом, вызывающе арестовав одного из лидеров оппозиции. Еще никто и никогда в мировой истории не выигрывал войну с собственным народом. Нынешний властный режим – не исключение. Жаль, что худшие прогнозы сбываются слишком буквально».

По убеждению А.ЯЦЕНЮКА, «народ не будет молчать» в связи с арестом Ю.ТИМОШЕНКО.

«Власть начала последовательно уничтожать и себя, и Украину вместе с собой с первого дня прихода к власти. Решение об аресте ТИМОШЕНКО – начало конца этой власти. Вся эта «команда профессионалов» может прятать в далекий ящик свои загранпаспорта. Но я убежден, что у них не хватит сил затянуть за собой в бездну все украинское общество по примеру Беларуси», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 августа, Печерский районный суд г.Киева принял постановление об аресте бывшего премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО. Сразу после объявления постановления ее отвезли в Лукьяновское СИЗО.