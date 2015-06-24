Нидерланды инициируют создание международного трибунала по делу о крушении малазийского Boeing на Донбассе - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на свои источники в высокопоставленных правительственных кругах, передает РБК-Украина.

По слова источника, в Нидерландах осознают, что шансы на успешное расследование невелики, но надеются на создание инстанции наподобие Международного суда ООН, чтобы оказать давление на Россию, чья роль в этом процессе является решающей.

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Созданный трибунал должен будет действовать при поддержке Совета безопасности ООН после того, как будет завершено международное расследование причин катастрофы самолета будут названы имена подозреваемых.

Ранее УНИАН сообщал, что результаты расследования причин катастрофы самолета "Малайзийских авиалиний" в Донецкой области летом прошлого года будут разрушительными для России. Об этом сказал посол по особым поручениям МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Напомним, 17 июля 2014 года в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили "Боинг" компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук". Все 298 человек, которые находились на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.