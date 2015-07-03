По меньшей мере 12 человек погибли в результате взрыва в Нигерии
16:21, 03 июля 2015Мир
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Взрыв произвела молодая террористка-смертница в мечети.
REUTERS
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Теракт произошел на северо-востоке Нигерии в деревне Малари.
В результате взрыва погибло по меньшей мере 12 человек и 7 получили ранения.
По данным агентства, взрыв произвела молодая террористка-смертница.
"Пока люди находились в мечети и молились, она издалека подбежала к мечети, вбежала внутрь и подорвала себя", — рассказал один из очевидцев.
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Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственности за теракт.
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