По меньшей мере 12 человек погибли в результате взрыва в Нигерии

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Теракт произошел на северо-востоке Нигерии в деревне Малари.

В результате взрыва погибло по меньшей мере 12 человек и 7 получили ранения.

По данным агентства, взрыв произвела молодая террористка-смертница.

"Пока люди находились в мечети и молились, она издалека подбежала к мечети, вбежала внутрь и подорвала себя", — рассказал один из очевидцев.

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Ни одна террористическая группировка пока не взяла на себя ответственности за теракт.