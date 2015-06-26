В Кувейте при взрыве в мечети погибли 23 человека (фото, видео)

Ранения получили десятки человек, в связи с чем больницы в столице эмирата переведены на режим работы в чрезвычайной ситуации, сообщают РИА Новости со ссылкой на телеканал Sky News Arabia. По словам очевидцев, террорист-смертник привел бомбу в действие, находясь среди прихожан мечети.

Полиция оцепила район теракта. Сообщается, что эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах прибыл к месту трагедии.

По информации агентства Reuters, ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Как отмечает Би-би-си, для богатого нефтью эмирата подобное нападение является первым в своем роде. Мечеть Имама Садека в столице Кувейта очень популярна среди верующих.